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«Нью-Джерси» разгромил «Филадельфию», Гусев очков не набрал

06:26
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«Филадельфия» на своем льду проиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:5). «Дэвилз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российские игроки Никита Гусев и Иван Проворов результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Коулман — 20 (Зэйджак, Суббан), 0:13 — 0:1. Сиверсон — 7 (бол., Блэквуд), 21:38 — 0:2. Заха — 6 (мен., Руни), 41:10 — 0:3. Вуд — 9, 44:23 — 0:4. Вуд — 10 (Мюллер), 51:16 — 0:5.

Вратари: Эллиотт (Лион, 44:23) — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (9+17+20) — 19 (10+5+4).

Наши: Проворов (23.56/3/-1) — Гусев (16.10/0/+1).

7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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