«Нью-Джерси» после смены тренера уступил «Вегасу»

«Вегас» на выезде обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Для «Дэвилз» это третье поражение кряду.

Напомним, перед этой игрой «Нью-Джерси» уволил главного тренера Джона Хайнса. Исполняющим обязанности назначен Ален Насреддин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вегас» — 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Голы: Палмиери — 10 (Сиверсон, Коулман), 16:31 — 1:0. Стивенсон — 4 (Так, Носек), 25:24 — 1:1. Братт — 5 (Сиверсон, Заха), 34:17 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон, Смит), 41:05 — 2:2. Маршессо — 7 (Энгелланд, Так), 45:04 — 2:3. Маршессо — 8 (бол., Так, Смит), 49:40 — 2:4. Хишир — 5 (Холл, Палмиери), 50:00 — 3:4.

Вратари: Блэквуд (58:16) — Суббан.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (17+11+7) — 30 (7+10+13).

Наши: Гусев (14.54/2/-1) — -.

4 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.

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