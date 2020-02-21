«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе», Гусев набрал 2 очка
05:39
«Нью-Джерси» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился двумя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Хед — 1 (Миддлтон, Труэ), 7:22 — 0:1. Братт — 12 (Заха, Гусев), 36:15 — 1:1. Суббан — 7 (бол., Гусев), 42:56 — 2:1.
Вратари: Блэквуд — Джонс (59:08).
Штраф: 11 — 17.
Броски: 25 (7+10+8) — 37 (12+14+11).
Наши: Гусев (15.29/1/+1) — -.
21 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.
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