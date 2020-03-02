«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев продлил результативную серию до 6 матчей

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Нью-Джерси» — 0:3. Дубль оформил Павел Заха. Кори Шнайдер первый раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 4 броска.

На счету Никиты Гусева результативная передача и бросок в створ за 14.19 на льду. Он набирает очки в шести матчах подряд, у него 9 (2+7) баллов на этом отрезке. Всего у россиянина 42 (12+30) очка в 62 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Заха — 7 (бол., Братт, Суббан), 17:06 — 0:1. Заха — 8 (бол., Братт, Гусев), 23:48 — 0:2. Хишир — 14 (Кэррик), 53:56 — 0:3.

Вратари: Гибсон — Шнайдер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (5+16+13) — 34 (12+17+5).

Наши: — - Гусев (14.19/1/0).

2 марта. Анахайм. Honda Center.