«Нью-Джерси» благодаря результативной передаче Гусева победил «Бостон», Хьюз оформил дубль

«Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ дома в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев в дебютной для себя встрече отметился результативной передачей за 17:34 на льду. Дубль оформил первый номер драфта-2019 Джек Хьюз.

Другой состав «дьяволов» проиграл «Монреалю» — 2:4.

В еще одной встрече «Баффало» проиграл «Питтсбургу» — 5:4.

НХЛ. Контрольные матчи

«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Стин — 1 (Лауко, Вааканайнен), 25:24 — 0:1. Хьюз — 1 (бол., Ватанен, Смит), 32:06 — 1:1. Братт — 1 (Зэйджак, Ватанен), 40:29 — 2:1. Вагнер — 1 (Блид), 42:39 — 2:2. Кэррик — 1 (Братт, Смит), 53:01 — 3:2. Студничка — 1 (Кэри, Кэмпфер), 59:10 — 3:3. Хьюз — 2 (Гусев), 60:41 — 4:3.

Вратари: Шнайдер (Сенн, 40:00) — Кейзер (Владарж, 30:50, 58:48 — 59:10).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (13+12+4+1) — 33 (9+9+15+0).

Наши: Гусев (17.34/0/0), Мальцев (12.03/0/-1) — -.

17 сентября. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Голы: Лехконен — 1 (Уэбер, Друэн), 2:29 — 1:0. Томпсон — 1 (Казинс, Флери), 8:14 — 2:0. Батчер — 1 (бол., Маклеод, Сиверсон), 18:25 — 2:1. Маклеод — 1 (Сени, Мермис), 41:55 — 2:2. Эванс — 1 (мен.), 57:22 — 3:2. Казинс — 1 (п.в., Улле), 59:06 — 4:2.

Вратари: Прайс (Примо, 30:08) — Блэквуд (Кормье, 40:00, 58:32 — 59:06).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 26 (8+5+13) — 26 (7+7+12).

Наши: — - -.

17 сентября. Монреаль. Centre Bell.

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