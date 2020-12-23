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Новым капитаном «Сент-Луиса» стал О'Райлли, Тарасенко остался ассистентом

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко будет ассистентом капитана в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Он уже пятый сезон подряд будет носить ассистентскую нашивку.

Новым капитаном стал Райан О'Райлли. Ранее нашивку носил Алекс Пьетранджело, но он не стал продлевать контракт с клубом и перешел в «Вегас».

Помимо Тарасенко, ассистировать О'Райлли будут Брэйден Шенн и Колтон Парайко.

Тарасенко выступает за «Блюз» с 2013 года и в 2019-м помог клубу взять Кубок Стэнли.

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