Новые тесты на коронавирус в НХЛ не выявили заболевших
31 августа 2020, 21:22
Национальная хоккейная лига опубликовала заявление относительно результатов тестирования на COVID-19, сообщает сайт лиги.
НХЛ завершила пятую неделю четвертого этапа плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 2814 проведенных тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период 23-29 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/nhl-statement-on-covid-19-testing-results/c-318825436
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