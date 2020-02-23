«Нормальный парень, адекватный. Не важно, как он ведет себя в соцсетях». Кузнецов высказался о футболисте Тарасове

Второе интервью на новом Youtube-канале «СЭ» «Тафгерл»!

Перед матчем «Вашингтона» с «Монреалем», еще до 700-го гола Александра Овечкина Алена Гребенькова поговорила с другой российской звездой «Столичных» — Евгением Кузнецовым. О самом Овечкине, Ковальчуке, Самсонове, футболисте Тарасове, Олимпиаде и многом другом. И не пропустите крутой конкурс: розыгрыш шайбы с автографом Кузнецова. Условия — в видео интервью форварда «Кэпс».

А вот фрагмент из интервью Кузнецова:

— Что вы думаете о том, что больше миллиона человек посмотрели по «Матч ТВ» финал МЧМ 2011 года?

— Ну, что теперь? Ничего страшного. Некоторые люди, конечно, в сомнения впали, но те, кто хоть немного увлекается спортом, думаю, поняли, что не ту игру показывают. Зато те, кто ошибся, наверное, получили такие эмоции. Порадовались, что выиграли.

— Футболист Тарасов смотрел по «Матч ТВ», и Никита Задоров назвал его недалеким.

— Это же Задор, он любит поболтать (смеется). Я лично Тарасова видел пару раз: нормальный парень, адекватный. Не важно, как он ведет себя в социальных сетях. Сейчас люди очень много обращают внимание на Инстаграм. Люди в жизни абсолютно нормальные, а заходишь в их социальные сети — пишут какие-то непонятные вещи. Поэтому нельзя человека судить по его аккаунтам. У меня вообще нет социальных сетей, и я отдыхаю нормально.

— Губерниев сказал, что спортсмены должны соблюдать спортивную солидарность.

— Это люди. Им нужно поболтать. Кто-то что-то подкинет — все начинают обсуждать. Каждый говорит, что хочет. Я придерживаюсь мнения, что если хочу что-то высказать, сделаю это так, а не через прессу. Это неправильно в моем понимании. Но я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают деньги и держатся на плаву за счет этой желтухи. Сказали и сказали. Думаю, они уже об этом забыли. Сейчас выскажется какой-нибудь Вася Пупкин, и все точно об этом забудут. Это вспышка.