Николай Прохоркин: «Четвертое звено? Я привык к трудностям»
8 ноября 2019, 16:40
Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал о том, как он реагирует на необходимость играть в четвертом звене. Он отметил, что готов терпеть и трудиться.
— Вам в четвертом звене для адаптации нормально играть? И, может быть, правильно?
— Я привык к трудностям. Легких путей никогда не искал. Во всех командах начинал с низов. В «Лос-Анджелесе» так же получается. Конечно, хочется сразу одного, второго, третьего. Сразу в первом или втором звене играть. Но не всегда это получается. И я готов терпеть и трудиться. Не буду плакать и топать ногами, требуя дать мне сыграть. Все приходит с работой и терпением. (Игорь Еронко)
Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.
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