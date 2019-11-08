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Николай Прохоркин: «Четвертое звено? Я привык к трудностям»

8 ноября 2019, 16:40
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Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин рассказал о том, как он реагирует на необходимость играть в четвертом звене. Он отметил, что готов терпеть и трудиться.

— Вам в четвертом звене для адаптации нормально играть? И, может быть, правильно?

— Я привык к трудностям. Легких путей никогда не искал. Во всех командах начинал с низов. В «Лос-Анджелесе» так же получается. Конечно, хочется сразу одного, второго, третьего. Сразу в первом или втором звене играть. Но не всегда это получается. И я готов терпеть и трудиться. Не буду плакать и топать ногами, требуя дать мне сыграть. Все приходит с работой и терпением. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-forvarda-los-andzhelesa-nikolaya-prohorkina-o-debyute-v-nhl-ahl-ile-kovalchuke-pavle-dacyuke-i-nikite-guseve-1607852/

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