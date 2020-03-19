«Мне не нравится, что происходит в России. В США моей семье будет лучше». Заявление русского хоккеиста из НХЛ

Защитник «Колорадо» Никита Задоров признался, что ему не нравится ситуация в России.

— Мне не нравится то, что сейчас происходит в России, — написал Задоров в stories Instagram. — Поэтому для моей семьи здесь (в США — Прим. «СЭ») будет лучше.

Также игрок ответил на вопрос, что ему больше всего нравится в Америке и больше всего не нравится.

— Больше всего нравится стабильность, — ответил хоккеист. — Что больше всего не нравится? Сложно выбрать что-то одно. Возможно, то, что люди могут иметь оружие дома.

24-летний хоккеист в текущем сезоне провел 64 матча за «Колорадо» и набрал 13 (4+9) очков. В Северной Америке он выступает с 2012 года. Ранее он также играл за «Баффало».