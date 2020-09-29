Никита Кучеров: «Я уже в отключке, даже не могу рассказать, что чувствую»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. В финале «Лайтнинг» переиграли «Даллас» (2:0 в шестом матче, 4-2 в серии).

— Чувствую себя роскошно! — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Кучерова. — Только я уже в такой отключке, что даже рассказать не могу, что я сейчас чувствую.

Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ с 34 (7+27) очками.