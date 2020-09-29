«Никаких чувств нет, пустота». Худобин — о поражении в финале Кубка Стэнли
Голкипер «Далласа» Антон Худобин поделился эмоциями после поражения от «Тампы-Бэй» в финале Кубка Стэнли.
«Старз» уступили со счетом 2-4 в серии, а 34-летний россиянин отразил 744 броска по своим воротам в плей-офф, показав третий результат в истории НХЛ.
— Никаких чувств сейчас нет, пустота. Мы не стали победителями. Но характер этой команды все равно невероятен, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Худобина.
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https://www.nhl.com/ru/news/tampa-bay-lightning-won-2020-stanley-cup/c-319221656