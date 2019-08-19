Ничушкин заработает в «Колорадо» 850 тысяч долларов

Стали известны финансовые условия контракта российского нападающего Валерия Ничушкина с «Колорадо», информирует TSN. Соглашение рассчитано на один год, зарплата игрока составит 850 тысяч долларов.

Ранее «Даллас» выкупил контракт Ничушкина, по которому он должен был за оставшийся год заработать 2,95 миллиона.

Российский форвард 1 июля стал неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что его может подписать «Ванкувер», но из «Кэнакс» к игроку пока никто не обращался.

Ничушкин предыдущий сезон провел в «Далласе», отметившись 10 голевыми передачами в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он провел 1 игру в Кубке Стэнли.