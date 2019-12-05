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Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Видео

5 декабря 2019, 05:14
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«Колорадо» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 7-й минуте третьего периода заброшенной шайбой в меньшинстве отметился россиянин Валерий Ничушкин. Это его 3-й гол в этом сезоне.

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