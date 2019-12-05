Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне. Видео

«Колорадо» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». На 7-й минуте третьего периода заброшенной шайбой в меньшинстве отметился россиянин Валерий Ничушкин. Это его 3-й гол в этом сезоне.

An unassisted, short-handed goal for Nichushkin, just as everyone expected.#GoAvsGo pic.twitter.com/Rbget99TJg — Colorado Avalanche (@Avalanche) December 5, 2019

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