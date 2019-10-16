Ничушкин и Задоров не сыграют с «Питтсбургом»
16 октября 2019, 20:41
Два российских игрока «Колорадо» пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Речь идет о защитнике Никите Задорове и нападающем Валерии Ничушкине, сообщает The Denver Post.
Причина, по которой хоккеисты пропустят матч, не называется.
В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провел 5 матчей и набрал 2 (1+1) очка. На счету 24-летнего Ничушкина одна результативная передача в 5 встречах.
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