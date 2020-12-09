НХЛ за прошлый сезон заработала на 68 процентов меньше

НХЛ в сезоне-2019/20 заработала 4,4 миллиарда долларов, информирует Forbes. Это на 14 процентов меньше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль составила 250 миллионов, что на 68 процентов меньше.

При этом часть денег удалось спасти от телетрансляций благодаря плей-офф в «пузырях» в Эдмонтоне и Торонто. Порядка 200 миллионов было потеряно от отсутствия зрителей во время плей-офф.

Пять самых дорогих команд лиги принесли за сезон около 50 миллионов.

Среднее стоимость самих клубов НХЛ упала на 2 процента и составила 653 миллиона. Пятерка самых дорогих выглядит так : «Рейнджерс» (1,65 миллиарда долларов), «Торонто» (1,5), «Монреаль» (1,34), «Чикаго» (1,085) и «Бостон» (1).