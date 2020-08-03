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НХЛ сообщила об отсутствии положительных тестов на коронавирус

3 августа 2020, 21:02
Подготовка к матчу НХЛ в Торонто. Фото USA Today Sports
Подготовка к матчу НХЛ в Торонто. Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ сообщает о результатах тестирования игроков и работников команд на коронавирус после возобновления сезона.

«НХЛ завершила первую неделю своей четвертой фазы программы «Возвращение в игру», при этом не было выявлено положительных результатов тестирования на COVID-19 среди 7 013 проведенных проб. Тестирование проводилось ежедневно для всех. Все 24 команды вошли в безопасную зону в Эдмонтоне и в Торонто 26 июля», — написано в официальном Twitter лиги.

Квалификация и матчи плей-офф Кубка Стэнли с первого августа на Scotiabank Arena в Торонто и Rogers Place в Эдмонтоне.

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