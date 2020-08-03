НХЛ сообщила об отсутствии положительных тестов на коронавирус
3 августа 2020, 21:02
Пресс-служба НХЛ сообщает о результатах тестирования игроков и работников команд на коронавирус после возобновления сезона.
«НХЛ завершила первую неделю своей четвертой фазы программы «Возвращение в игру», при этом не было выявлено положительных результатов тестирования на COVID-19 среди 7 013 проведенных проб. Тестирование проводилось ежедневно для всех. Все 24 команды вошли в безопасную зону в Эдмонтоне и в Торонто 26 июля», — написано в официальном Twitter лиги.
Квалификация и матчи плей-офф Кубка Стэнли с первого августа на Scotiabank Arena в Торонто и Rogers Place в Эдмонтоне.
Опрос
проголосовало: 6435Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2020?
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...