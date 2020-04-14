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НХЛ продлила карантин до 30 апреля

14 апреля 2020, 17:46
НХЛ на самоизоляции до 30 апреля. Фото USA Today Sports
НХЛ на самоизоляции до 30 апреля. Фото USA Today Sports
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение продлить карантин в лиге в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном Twiiter турнира.

«НХЛ после консультации с медицинскими экспертами, а также с представителями Ассоциации игроков НХЛ, приняла решение продлить рекомендацию по самоизоляции для игроков, тренеров и хоккейного персонала НХЛ до четверга, 30 апреля. Ранее самоизоляция действовала до 15 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 947 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —121 793 человека, выздоровело — 460 229.

США является лидером по числу заболевших коронавирусом — 588 465 человек. Умерших — 23 711, вылечившихся — 37 326.

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