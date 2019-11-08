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НХЛ переписала гол Бучневича в ворота «Каролины» на Хитила

8 ноября 2019, 18:46
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НХЛ сообщила об изменении в протоколе матча «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), информирует официальный сайт лиги.

Заброшенная шайба Павла Бучневича переписана на Филипа Хитила. Теперь на счету россиянина результативная передача.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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