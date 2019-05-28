НХЛ не будет проводить предсезонные матчи в Китае

НХЛ отказалась от проведения выставочных предсезонных игр в Китае осенью 2019 года. Отказ вызван проблемами с бронированием арен, связанных с празднованием 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Заместитель председателя Национальной хоккейной лиги Билл Дейли заметил, что лига планирует вернуться к организации выставочных игр осенью 2020 года.

"Мы собираемся увеличить наше присутствие в Китае. Приглашать игроков, представителей Лиги и хоккейных ассоциаций. Мы готовы инвестировать и в школьные программы в Китае, провоцируя рост интереса к хоккею. Надеемся, что в скором времени сможем анонсировать предстоящие игры. Продолжая популяризацию хоккея" – сказал Дэйли.