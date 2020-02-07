НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ назвала звезд дня в регулярном чемпионате

10:35
Теги:

Первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ стал нападающий «Вегаса» Марк Стоун, сообщает пресс-служба лиги.

Стоун набрал 5 очков (2+3) в матче против «Флориды» (7:2). Вторая звезда игрового дня — вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд, который отыграл «на ноль» с «Филадельфией» и отразил 46 бросков. Третья звезда — нападающий «Айлендерс» Киффер Беллоуз, который забросил свои первые две шайбы в НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом» (5:3).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир