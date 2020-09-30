НХЛ готова создать несколько «пузырей» для проведения нового сезона

НХЛ и профсоюз игроков в ближайшее время обсудят план проведения следующего сезона. По информации TSN, существует вероятность создания 4-6 «пузырей», где фанаты смогут посещать матчи.

Ожидается, что команды будут две недели находиться в «пузырях», а затем на неделю уезжать к семьям. Таким образом, каждый клуб сможет проводить около 12 игр в месяц.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса. Лига возобновила сезон с плей-офф, а матчи проводились в Торонто и Эдмонтоне.