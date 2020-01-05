«Нэшвилл» выиграл у «Лос-Анджелеса», Тренин отметился голом
5 января 2020, 09:19
«Лос-Анджелес» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Предаторз» прервали трехматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Гримальди — 7 (Смит, Йоси), 10:21 — 0:1. Джохансен — 9 (Йоси, Экхольм), 19:16 — 0:2. Иафалло — 8 (бол., Тоффоли), 25:57 — 1:2. Тренин — 2 (Ирвин, Уотсон), 49:37 — 1:3. Смит — 8 (Гримальди), 50:46 — 1:4.
Вратари: Кэмпбелл — Ринне.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 24 (11+9+4) — 38 (20+8+10).
Наши: Прохоркин (11.15/0/-1) — Тренин (12.27/2/+1).
5 января. Лос-Анджелес. Staples Center.
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