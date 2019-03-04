"Нэшвилл" прервал победную серию "Миннесоты"

"Нэшвилл" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 по буллитам. Победный бросок на счету нападающего Райана Джохансена.

"Предаторз" прервали победную серию "Уайлд", которая насчитывала 5 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бонино - 15 (Симмондс, Гримальди), 5:21 - 0:1. Фер - 6, 36:35 - 1:1. Зукер - 17 (Сутер, Стаал), 39:22 - 2:1. Форсберг - 22 (Террис, Йоси), 55:41 - 2:2.

Победный буллит: Джохансен.

Вратари: Стэлок - Сарос.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (9+14+3+0) - 43 (8+18+14+3).

4 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.