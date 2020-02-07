НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нэшвилл» переиграл «Калгари»

07:33

«Калгари» дома проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Флэймз» потерпели третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Беннетт — 5 (Хэмоник, Броди), 0:33 — 1:0. Фаббро — 5 (Йоси, Гранлунд), 1:49 — 1:1. Террис — 7 (Экхольм, Форсберг), 11:43 — 1:2. Гранлунд — 12 (бол., Йоси, Террис), 29:06 — 1:3. Андерссон — 4 (Ткачак, Линдхольм), 31:06 — 2:3.

Вратари: Тэлбот (58:13) — Сарос.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (16+14+9) — 35 (12+11+12).

Наши: — - Тренин (10.13/4/0).

7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир