«Нэшвилл» переиграл «Калгари»
07:33
«Калгари» дома проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). «Флэймз» потерпели третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Беннетт — 5 (Хэмоник, Броди), 0:33 — 1:0. Фаббро — 5 (Йоси, Гранлунд), 1:49 — 1:1. Террис — 7 (Экхольм, Форсберг), 11:43 — 1:2. Гранлунд — 12 (бол., Йоси, Террис), 29:06 — 1:3. Андерссон — 4 (Ткачак, Линдхольм), 31:06 — 2:3.
Вратари: Тэлбот (58:13) — Сарос.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (16+14+9) — 35 (12+11+12).
Наши: — - Тренин (10.13/4/0).
7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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