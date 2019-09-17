«Нэшвилл» обыграл «Флориду», у Тренина результативная передача и «+3»

«Нэшвилл» в предсезонном матче дома одержал волевую победу над «Флоридой» — 6:3. После первого периода «пантеры» вели со счетом 2:0. Самым результативным игроком встречи стал форвард «хищников» Ник Бонино, набравший 3 (2+1) очка. На счету его одноклубника Якова Тренина результативная передача, «+3», 3 броска в створ и 6 силовых приемов за 11:44 на льду. Сергей Бобровский и Евгений Дадонов участия в матче не принимали.

НХЛ. Контрольные матчи

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Флорида Пантерз» (Майами) — 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Голы: Коннолли — 1 (Кросс, Мальгин), 6:20 — 0:1. Сивиур — 1 (Коннолли, Проу), 17:16 — 0:2. Бонино — 1, 21:09 — 1:2. Гаврилюк — 1 (Байрон), 22:05 — 1:3. Жанно — 1 (Сантини, Новак), 22:18 — 2:3. Уотсон — 1 (Бонино, Тренин), 39:41 — 3:3. Томасино — 1 (Гримальди, Вебер), 43:59 — 4:3. Питлик — 1 (Сиссонс, Ярнкрок), 45:31 — 5:3. Бонино — 2 (п.в., Экхольм, Уотсон), 57:22 — 6:3.

Штраф: 28 — 18.

Броски: 29 (13+8+8) — 23 (7+9+7).

Наши: Тренин (11.44/3/+3) — -.

16 сентября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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