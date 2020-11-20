Некоторые клубы НХЛ не уверены, что сезон стартует 1 января

Некоторые клубы Национальной хоккейной лиги не уверены, что новый сезон стартует 1 января 2021 года, сообщает в Twitter журналист Крис Джонстон.

Прежде появлялась информация, что предварительное расписание сокращенного регулярного чемпионата из 60 матчей было отправлено в Профсоюз игроков для рассмотрения в течение 48 часов. Между лигой и профсоюзом также ведутся переговоры в отношении формата, расписания и протокола здоровья на сезон-2020/2021.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021.