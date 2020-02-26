«Недоволен своей игрой. Надо исправляться». Слова Ковальчука после первого матча за «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о дебюте в составе столичного клуба в матче против «Виннипега» (4:3 Б).

— Ваша первая игра за «Вашингтон». Как впечатления?

— Мы выиграли, все отлично. Хотя своей личной игрой я недоволен. Сыграл сегодня «минус два» — нужно исправляться.

— С чем это связано?

— Первый гол — я отдал рискованный пас, его перехватили и забили. Второй... Я там сменился, но все равно, нужно исправляться.

— Как вас приняла команда?

— Отлично. Знаю многих ребят, поэтому никаких проблем не было.

— Есть ли ощущение, что в «Вашингтоне» образуется русская пятерка, как когда-то в «Рейнджерс»?

— Все может быть. Сегодня мы во втором периоде втроем чуть не вышли. Тренер нас назвал, но там вроде бы удаление случилось. Будем надеяться, что сыграем вместе, конечно.

— Ожидали, что вас поставлять вторым бить буллит?

— Да. Я всегда бью буллиты. В этом году забил два за «Монреаль». Сегодня нужно было сыграть чуть хитрее, но ничего страшного. (Алена Гребенькова)