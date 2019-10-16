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«Не нужно делать из него электроника!». Детский тренер Гусева — о положении хоккеиста в «Нью-Джерси»

16 октября 2019, 18:14
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Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Нью-Джерси» Никиты Гусева, заявил, что хоккеиста не должны ставить в четвертое звено.

— Зачем нужно было брать человека за четыре миллиона долларов в четвертое звено, если они могли спокойно набрать людей за пятьсот тысяч долларов? — приводит слова Курдина портал Allhockey.ru. — Они дебилы что ли? Посмотрите, сколько таких канадцев-дуболомов к нам приезжают!

Никита — игрок совершенно другого плана. Это понимает любой человек, который хоть как-то разбирается в хоккее. В «Нью-Джерси» что, не знали, кого берут? Не нужно из Гусева делать электроника!

В текущем сезоне Гусев провел 6 матчей за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (2+1) очко. «Дэвилз» занимают последнее место на «Востоке», имея в активе 2 очка.

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Дополнительная информация

https://allhockey.ru/news/show/367062-Kurdin_zachem_N_ju_Dzhersi_stavit_Guseva_v_chetvertoe_zveno_Oni_debily_chto_li

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