Наместников забросил «Эдмонтону» седьмую шайбу в сезоне
5 декабря 2019, 08:06
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Результативными передачами отметились Крис Тирни и Тайлер Эннис.
Ранее форвард отдал результативную передачу на своего соотечественника Артема Анисимова.
В текущем сезоне Наместников забил 7 голов и сделал 7 езультативных передач в 26 играх.
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