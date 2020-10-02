Наместников и Ковальчук — в топ-10 рейтинга левых крайних форвардов рынка свободных агентов
Sportsnet на своем официальном сайте опубликовал рейтинг топ-10 левых нападающих, которые выйдут на рынок свободных агентов в это межсезонье. Напомним, что хоккеисты станут неограниченно свободными агентами 9 октября.
Первое место в списке занимает нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл, который зарабатывал 6 миллионов долларов по прошлому контракту. На втором месте — Майк Хоффман из «Флориды» (5,1 миллиона). Третье и четвертые места занимают российские хоккеисты: Владислав Наместников (4 миллиона) котируется выше Ильи Ковальчука (700 тысяч).
Наместникову 27 лет, в прошлом сезоне он поиграл за «Оттаву» и «Колорадо», набрал в регулярном чемпионате 31 (17+14) очко в 63 встречах. На счету 37-летнего Ковальчука — 46 игр за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», в которых он набрал 26 (10+16) очков.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Тэйлор Холл («Аризона»)
2. Майк Хоффман («Флорида»)
3. Владислав Наместников («Колорадо»)
4. Илья Ковальчук («Вашингтон»)
5. Патрик Марун («Тампа-Бэй»)
6. Мэтт Мартин («Айлендерс»)
7. Кайл Клиффорд («Торонто»)
8. Конор Шири («Питтсбург»)
9. Маттиас Янмарк («Даллас»)
10. Патрик Марло («Питтсбург»)