Sportsnet на своем официальном сайте опубликовал рейтинг топ-10 левых нападающих, которые выйдут на рынок свободных агентов в это межсезонье. Напомним, что хоккеисты станут неограниченно свободными агентами 9 октября.

Первое место в списке занимает нападающий «Аризоны» Тэйлор Холл, который зарабатывал 6 миллионов долларов по прошлому контракту. На втором месте — Майк Хоффман из «Флориды» (5,1 миллиона). Третье и четвертые места занимают российские хоккеисты: Владислав Наместников (4 миллиона) котируется выше Ильи Ковальчука (700 тысяч).

Наместникову 27 лет, в прошлом сезоне он поиграл за «Оттаву» и «Колорадо», набрал в регулярном чемпионате 31 (17+14) очко в 63 встречах. На счету 37-летнего Ковальчука — 46 игр за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», в которых он набрал 26 (10+16) очков.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Тэйлор Холл («Аризона»)

2. Майк Хоффман («Флорида»)

3. Владислав Наместников («Колорадо»)

4. Илья Ковальчук («Вашингтон»)

5. Патрик Марун («Тампа-Бэй»)

6. Мэтт Мартин («Айлендерс»)

7. Кайл Клиффорд («Торонто»)

8. Конор Шири («Питтсбург»)

9. Маттиас Янмарк («Даллас»)

10. Патрик Марло («Питтсбург»)