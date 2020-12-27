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На защитника Хаттона претендуют «Бостон» и «Эдмонтон»

27 декабря 2020, 22:52
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Защитник Бен Хаттон, который находится в статусе неограниченно свободного агента, получил два предложения. На 27-летнего канадца претендуют «Бостон» и «Эдмонтон», написал в Twitter журналист Давид Паньотта.

В прошлом сезоне Хаттон выступал за «Лос-Анджелес». В 65 матчах он набрал 16 (4+12) очков.

Хаттон был выбран «Ванкувером» на драфте 2012 года под общим 147-м номером.

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