На защитника Хаттона претендуют «Бостон» и «Эдмонтон»

Защитник Бен Хаттон, который находится в статусе неограниченно свободного агента, получил два предложения. На 27-летнего канадца претендуют «Бостон» и «Эдмонтон», написал в Twitter журналист Давид Паньотта.

В прошлом сезоне Хаттон выступал за «Лос-Анджелес». В 65 матчах он набрал 16 (4+12) очков.

Хаттон был выбран «Ванкувером» на драфте 2012 года под общим 147-м номером.