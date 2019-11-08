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«На первый план выходит быстрое мышление». Прохоркин рассказал, что главное для игрока НХЛ

8 ноября 2019, 16:10
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Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин ответил на вопрос, над какими компонентами его просили работать тренеры. Он отметил, что важнее всего здесь скорость мышления.

— Тут на компонентах не зацикливаются, — сказал Прохоркин. — На первый план выходит быстрое мышление. И много бросков. Потому что у нас все равно в русском хоккее есть это — подержать шайбу, где-то улучшить момент. Не просто бросить, нанести бросок ради броска, а улучшить позицию, придержать, паузу сделать, и у меня все равно это есть и никуда не уйдет. Потому что столько лет играл в КХЛ. Да и весь русский хоккей такой. И поэтому меня попросили, чтобы я больше бросал и быстрее принимал решения, не задумывался о какой-то лишней передаче для улучшения момента. (Игорь Еронко).

Полностью интервью Николая Прохоркина — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/bolshoe-intervyu-forvarda-los-andzhelesa-nikolaya-prohorkina-o-debyute-v-nhl-ahl-ile-kovalchuke-pavle-dacyuke-i-nikite-guseve-1607852/

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