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На опыте. 11 лет назад Сергей Федоров стал самым возрастным автором победной шайбы в седьмых матчах плей-офф НХЛ

28 апреля 2020, 10:36
Сергей Федоров. Фото "СЭ"
Сергей Федоров. Фото "СЭ"
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11 лет назад форвард «Вашингтона» Сергей Федоров принес победу своей команде, забросив шайбу в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против «Рейнджерс» (2:1). На тот момент россиянину было 39 лет, и он стал самым возрастным автором победного гола в седьмом матче в истории НХЛ.

— Опыт иногда имеет огромное значение, — сказал после игры главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро. — Федоров знал, что надо делать и когда. Это и есть то, что делает его одним из лучших игроков всех времен.

Благодаря голу Федорова «Кэпиталз» прошли во второй раунд плей-офф, где уступили в серии против «Питтсбурга» со счетом 3:4. Позднее «Пингвинз» стали чемпионами того сезона, обыграв в финале «Детройт».

Сезон-2008/09 стал последним для Федорова за океаном, летом 2009 года он вернулся в Россию и подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

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