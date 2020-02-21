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На Наместникова претендуют «Торонто», «Виннипег», «Колорадо» и «Коламбус»

13:01
Владислав Наместников. Фото USA Today Sports
Владислав Наместников. Фото USA Today Sports
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«Оттава» рассматривает варианты обмена нападающего Владислава Наместникова, сообщает The Score. Игроком интересуются как минимум четыре клуба: «Торонто», «Виннипег», «Колорадо» и «Коламбус».

Наместников остался в запасе в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:5).

В нынешнем сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 56 играх.

Контракт 27-летнего хоккеиста с зарплатой 4 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона. 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

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