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На 43-летнего Хару претендуют 20 клубов НХЛ

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Агент 43-летнего защитник Здено Хары Мэтт Китор рассказал, что на игрока существует большой спрос в НХЛ.

«Ко мне обратились более 20 команд, но сейчас он сосредоточен на переговорах с «Бостоном».

Он все еще может завершить карьеру. Но он, кажется, заинтересован в том, чтобы ее продолжить, если все пойдет правильно», — приводит слова Китора The Athletic.

После истечения контракта с «Бостоном» Хара находится в статусе неограниченно свободного агента.

Хара провел в «Бостоне» последние 14 сезонов и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2011 году. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и сделал девять результативных передач. В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.

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