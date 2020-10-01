Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев приняли участие в программе «Вечерний Ургант». Они появились в эфире по видеосвязи и ответили на вопросы ведущего.

«Лайтнинг» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Даллас» (4-2).

— Вы сейчас трезвые?

— Да, мы трезвые, по нам не видно? Палимся? — заявили Василевский и Сергачев в эфире «Первого канала».

— Рады ли, что выиграли Кубок Стэнли?

— Ну да, нормально, мне зашло, — ответили хоккеисты.