«Мы трезвые, по нам не видно?» Василевский и Сергачев — после победы в Кубке Стэнли
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Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев приняли участие в программе «Вечерний Ургант». Они появились в эфире по видеосвязи и ответили на вопросы ведущего.
«Лайтнинг» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Даллас» (4-2).
— Вы сейчас трезвые?
— Да, мы трезвые, по нам не видно? Палимся? — заявили Василевский и Сергачев в эфире «Первого канала».
— Рады ли, что выиграли Кубок Стэнли?
— Ну да, нормально, мне зашло, — ответили хоккеисты.