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«Мы трезвые, по нам не видно?» Василевский и Сергачев — после победы в Кубке Стэнли

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Русские чемпионы НХЛ — Сергачев, Василевский, Кучеров и Волков. Фото USA Today Sports
Русские чемпионы НХЛ — Сергачев, Василевский, Кучеров и Волков. Фото USA Today Sports

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев приняли участие в программе «Вечерний Ургант». Они появились в эфире по видеосвязи и ответили на вопросы ведущего.

«Лайтнинг» стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Даллас» (4-2).

— Вы сейчас трезвые?

— Да, мы трезвые, по нам не видно? Палимся? — заявили Василевский и Сергачев в эфире «Первого канала».

— Рады ли, что выиграли Кубок Стэнли?

— Ну да, нормально, мне зашло, — ответили хоккеисты.

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