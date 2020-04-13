«Может, человек под чем-то был». Шестеркин рассказал, как попал в аварию в Нью-Йорке

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал, как он попал в аварию.

— Расскажите про аварию.

— А что тут рассказывать — неудачное стечение обстоятельств. Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел. Может, под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали.

— Вы ребро об руль сломали?

— Я даже не понимаю, как там и что произошло. У меня шок был после аварии. Я даже не помнил второго удара. Потому что подушки безопасности вылетели. Первое, что я спросил у Паши Бучневича — как он себя чувствует. Он вышел из машины без слов. У него тоже паника началась. Вроде все нормально было — более-менее целый, но очень сильно болела шея. Когда шок потихоньку сошел, понял, что побаливает ребро. Меня, конечно, сразу обследовали, сделали рентген, и сказали, что есть вот такая проблема. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Игоря Шестеркина — здесь.