«Мой маленький чемпион». Шубская показала, как сын Овечкина забрасывает шайбы

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в Instagram. Она показала, как ее сын Сергей забрасывает шайбы в ворота.

«Пусть это видео будет здесь, — написала Шубская. — Мой маленький чемпион».

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильей.