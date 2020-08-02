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«Мой маленький чемпион». Шубская показала, как сын Овечкина забрасывает шайбы

2 августа 2020, 21:29
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram.
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram.
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Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новое видео в Instagram. Она показала, как ее сын Сергей забрасывает шайбы в ворота.

«Пусть это видео будет здесь, — написала Шубская. — Мой маленький чемпион».

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая 2020 года у пары родился второй сын, которого назвали Ильей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CDZXXOVgHMn/

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