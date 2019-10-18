«Монреаль» выиграл у «Миннесоты»
04:43
«Монреаль» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Миннесота» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мете — 1 (Казинс), 14:37 — 1:0. Армиа — 4 (бол., Друэн, Уэбер), 17:32 — 2:0. Сузуки — 1 (Питри, Доми), 19:23 — 3:0. Галлахер — 3, 52:40 — 4:0.
Вратари: Прайс — Стэлок.
Штраф: 17 — 17.
Броски: 33 (15+7+11) — 17 (6+6+5).
18 октября. Монреаль. Centre Bell.
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