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«Монреаль» выиграл у «Анахайма», на счету Ковальчука голевая передача

06:15
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«Монреаль» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Сузуки — 11 (бол., Питри, Татар), 17:18 — 1:0. Сильверберг — 16 (Ракелль, Ларссон), 29:53 — 1:1. Галлахер — 18 (Ковальчук), 33:16 — 2:1. Грант — 12 (Рауни), 42:16 — 2:2. Питри — 8 (Армиа), 60:25 — 3:2.

Вратари: Прайс — Гибсон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (7+10+9+1) — 37 (14+11+12+0).

Наши: Ковальчук (17.53/2/+1) — -.

7 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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