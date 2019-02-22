06:22 | Хоккей — НХЛ

"Монреаль" обыграл "Филадельфию", Проворов не набрал очков

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"Монреаль" переиграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Российский защитник "Флайерз" Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Филадельфия" - 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Голы: Галлахер - 24 (Дано, Кулак), 0:58 - 1:0. Котканиеми - 11 (Байрон, Бенн), 3:11 - 2:0. Галлахер - 25, 10:33 - 3:0. Галлахер - 26 (Э. Шоу, Уэбер), 22:56 - 4:0. Татар - 20 (Доми), 26:48 - 5:0. Раффль - 5 (Гостисбеер, Конекны), 50:23 - 5:1.

Вратари: Прайс - Харт (Эллиотт, 10:33).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 40 (15+11+14) - 30 (8+10+12).

Наши: - - Проворов (21.21/3/-2).

22 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/

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