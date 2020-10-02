«Монреаль» готов обменять выбор в первом раунде драфта-2020

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что клуб готов обменять свой выбор на драфте-2020, который пройдет в ночь с 6 на 7 октября. Напомним, что «Канадиенс» будут выбирать 16-ми.

В первой 20-ке могут быть выбраны как минимум два россиянина — голкипер Ярослав Аскаров и форвард Родион Амиров.

«Я разговаривал с другими командами, уточняя, будут ли доступны некоторые игроки. У Меня спрашивали, будет ли доступен выбор в первом раунде и я ответил утвердительно. Однако я не собираюсь расставаться с выбором только ради обмена», — цитирует The Athletic Бержевена.

«Это должен быть игрок, который поможет нам здесь и сейчас. А еще у него должен быть длительный контракт. Обмен 16-го пика на хоккеиста, у которого остался год до выхода на рынок свободных агентов — не самый разумный поступок».