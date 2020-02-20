«Миннесота» в серии буллитов обыграла «Ванкувер»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3.

«Уайлд» прервали серию из двух поражений, «Кэнакс» уступил во второй раз подряд.

«Миннесота» с 63 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 70 очками — на 5-й строчке на Западе.

НХЛ

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«Ванкувер» — «Миннесота» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фиала — 15 (Дамба), 1:03 — 0:1. Бигл — 2 (Хьюз, Мотт), 21:31 — 1:1. Канин — 13 (Хант, Цуккарелло), 33:03 — 1:2. Миллер — 23 (Тоффоли, Хьюз), 41:28 — 2:2. Миллер — 24 (Стэчер, Эдлер), 44:43 — 3:2. Гальченюк — 6 (Соуси, Цуккарелло), 55:15 — 3:3.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Маркстрем — Дубник.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (10+11+11+2) — 28 (5+9+13+1).

Наши: — - -.

20 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.