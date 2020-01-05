«Миннесота» в овертайме обыграла «Виннипег»

«Миннесота» выиграла у «Виннипега» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победный гол в овертайме в активе Эрика Стаала. «Миннесота» набрала 45 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Виннипега» 48 очков и восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фолиньо — 5 (Эрикссон Эк, Канин), 1:12 — 1:0. Шайфли — 20 (бол., Уилер, Пионк), 20:39 — 1:1. Уилер — 14 (бол., Коннор, Шайфли), 40:52 — 1:2. Канин — 10 (Фолиньо, Дамба), 54:30 — 2:2. Стаал — 16 (бол., Паризе, Сутер), 61:52 — 3:2.

Вратари: Дубник — Хеллебайк.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 44 (13+11+16+4) — 21 (7+10+4+0).

4 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.