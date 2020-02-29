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«Миннесота» разгромила «Коламбус»

29 февраля 2020, 05:34
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«Миннесота» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). «Уайлд» одержали третью победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Миннесота» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Эрикссон Эк — 8 (Гринуэй, Патерин), 6:12 — 0:1. Сперджен — 11 (Фиала, Сутер), 6:46 — 0:2. Хартман — 9 (Койву), 30:52 — 0:3. Паризе — 22 (Гринуэй, Бродин), 32:30 — 0:4. Фиала — 19 (бол., Паризе, Стаал), 52:20 — 0:5.

Вратари: Корписало (Кивлениекс, 32:30) — Стэлок.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (11+6+7) — 26 (9+9+8).

Наши: Гавриков (20.49/1/-2) — -.

29 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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