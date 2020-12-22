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«Миннесота» поучаствовала в популярном челлендже, выложив фото Капризова на холме

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«Миннесота» приняла участие в челлендже. В Twitter клуба опубликован коллаж с участием российского форварда Кирилла Капризова, где он якобы стоит на холме.

«Окей, еще раз, — говорится в сообщении. — Вы слышали про эльфа на полке (elf on a shelf — Прим. «СЭ»), а как насчет...». Подразумевается, что в конце предложения будет Kirill on a hill — Кирил на холме.

Челлендж про эльфа на полке заключается в том, что в конце предложения нужно подобрать похожее рифмующееся (на английском языке — Прим. «СЭ») словосочетание. Также к нему подбирается соответствующий фотоколлаж.

Так, американская актриса и режиссер Элизабет Бэнкс «дорисовала» себе на плечо Тома Хэнкса и написала в Instagram: «Вы слышали про эльфа на полке, а как насчет...». Правильный ответ — Хэнкса на Бэнкс (Hanks on Banks).

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