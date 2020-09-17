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«Миннесота» обменяла Стаала в «Баффало»

05:13
Эрик Стаал. Фото nhl.com
Эрик Стаал. Фото nhl.com
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«Миннесота» обменяла нападающего Эрика Стаала в «Баффало». За 35-летнего канадца «Уайлд» получили форварда Маркуса Юханссона.

В этом сезоне Стаал в 66 матчах набрал 47 (19+28) очков, а на счету Юханссона — 30 (9+21) очков в 60 матчах.

Эрик выступал за «Уайлд» с 2016 года. Всего в НХЛ на его счету 1240 матчей, в которых он набрал 1021 (436+585) очков. Напомним, что со следующего сезона в «Миннесоте» будет играть российский нападающий Кирилл Капризов.

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