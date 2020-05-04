Милота дня. Овечкин учит полуторагодовалого сына плавать

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин учит своего сына Сергея плавать. Видео занятий отца с полуторагодовалым мальчиком выложила в сториз мама, Анастасия Овечкина.

Сергей родился у Овечкиных в августе 2018 года, сейчас пара ждет второго ребенка.

Александр Овечкин с сыном-1 pic.twitter.com/PcIfvWOwCs — Великий Твитсби (@greattvetor) May 4, 2020

Александр Овечкин с сыном-2 pic.twitter.com/ZhYmlUtbZK — Великий Твитсби (@greattvetor) May 4, 2020