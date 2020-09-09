Микаэль Гранлунд выйдет на рынок свободных агентов

Нападающий «Нэшвилла» Микаэль Гранлунд в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов.

— Посмотрим, что предложат на рынке свободных агентов. Новый контракт с «Предаторз» подписывать до начала рынка не будем, — цитирует агента игрока Тодда Даймонда The Athletic.

28-летний Гранлунд в минувшем сезоне набрал 30 (17+13) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его истекающий контракт занимает в платежной ведомости 5,75 миллиона долларов.